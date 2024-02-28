Erzincan'da araçta uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Erzincan'da yapılan aramada aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretini engellemek için kent genelinde çalışma yaptı.

Ekipler, operasyon kapsamında bir şüphelinin aracında yaptıkları aramada, 66 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alına şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.