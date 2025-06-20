Erzincan'da Araç Devrildi: 4 Yaralı

Erzincan'da Araç Devrildi: 4 Yaralı
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Erzincan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Erzincan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

E.Y. yönetimindeki 09 ACH 158 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Balabanlı köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki S.Y, Ö.Y. ve B.Y. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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