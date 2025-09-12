Erzincan'da Apartman İnşaatında İşçi Düşerek Ağır Yaralandı
Erzincan'da bir apartman inşaatında çalışan 32 yaşındaki E.K., dengesini kaybederek birinci kattan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.
Erzincan'da apartman inşaatından düşen işçi ağır yaralandı.
Atatürk Mahallesi'nde apartman inşaatında çalışan E.K. (32), dengesini kaybederek birinci kattan zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel