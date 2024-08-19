Erzincan'da altın madeninde yaşanan toprak kayması sonrası 187 işçi işten çıkarıldı

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta yaşanan toprak kayması sonucu 9 işçinin yaşamını yitirdiği altın madeninde çalışan 187 işçi işten çıkarıldı. Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., mail ve SMS yoluyla işlerine son verilen işçilerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat günü saat 14.30 sıralarında meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı. İş makineleri ve onlarca personelin katıldığı aramalar sonunda ilk olarak 5 Nisan günü toprak altında kalan işçilerden Uğur Yıldız'ın cansız bedeni bulundu. Daha sonra maden sahasında aylarca devam eden aramalarda tüm işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan soruşturmada 9 kişi tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yaşanan olayın ardından Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yaptığı yazılı açıklamada 187 işçi ile yollarını ayırdığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çöpler maden sahamızda 13 Şubat 2024 günü meydana gelen toprak kayması sonucunda yaşadığımız derin üzüntüyü bir kez daha ifade etmek isteriz. Yaralarımızı sarmaya çalışırken en çok da çalışanlarımızın bu süreçten asgari düzeyde etkilenmesi için oldukça çaba harcadık. Çalışma kültürümüzü ve değerlerimizi yeniden yaşatmak için zor zamanda bizi yalnız bırakmayan, bizimle omuz omuza mücadele eden çalışanlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Elim olayın ardından, yoğun ve zorlu bir çalışma süreci devam ederken, üretim faaliyetlerimizin durdurulması nedeniyle mevcut tüm kaynaklarımız öncelikle arama, sonrasında da çevresel iyileştirme, güvenlik artırıcı önlemler ve rehabilitasyon çalışmalarına aktarılmıştır. Olayın ardından 6 ay boyunca içinde bulunduğumuz zorlu ekonomik duruma ve hiçbir çalışanımızı mağdur etmeme çabamıza rağmen maalesef uzun bir zaman dilimine yayılacak olan bu çalışmaların uzun vadeli etkisi ve kapsamı göz önünde bulundurulduğunda, bazı operasyonel değişiklikler yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu doğrultuda, 187 çalışma arkadaşımızla yollarımızı ayırmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Şirket olarak, bu zor zamanlarda işten ayrılacak her bir çalışanımıza karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Çalışanlarımızın haklarını tam olarak korumak adına gerekli tüm önlemler alınmıştır. İşten ayrılacak arkadaşlarımıza yasal haklarının yanı sıra ek tazminatlar ve yeniden istihdam fırsatları gibi destekler de sağlanacak olup, bu süreç demokratik temel hak ve özgürlüklere saygılı şekilde büyük bir hassasiyetle yönetilecektir. Bu süreçte, şirketimize ve topluma yaptıkları katkılar için tüm çalışanlarımıza minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Gelişmeler hakkında çalışanlarımızı ve kamuoyunu her zaman olduğu gibi şeffaflıkla bilgilendirmeye devam edeceğiz."