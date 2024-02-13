Erzincan'da Altın Madeni'nde Toprak Kayması

ORHAN BOZKURT

Anagold Madencilik tarafından işletilen Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Erzincan Valiliği'nden edinilen bilgiye göre toprak altında kalan işçilerin olduğu belirtildi. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre ise maden sahasından çıkarılan ve depolanan binlerce ton siyanürlü toprak da meydana gelen heyelan sonrası Fırat Nehri Havzası'na döküldü.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan, Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Erzincan Valiliği'nden edinilen bilgiye göre, toprak altında kalan işçilerin olduğu belirtildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun olay yerinde olduğu bildirildi.

Bağımsız Maden İş Sendikası'nın, bugün X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Erzincan İliç'te Anagold Madencilik'e ait altın madeninde büyük bir göçük meydana geldi. Bütün madencilere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tek bir madencinin can kaybı yaşamaması umuduyla gelişmeleri anbean takip ediyoruz."

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise olay bölgesine vardıklarını belirterek, "Şu anda o bölgede olan arkadaşların tespiti yapıldı. Net bilgi vermek için beklemek lazım. Kamuoyunu kısa bir süre sonra bilgilendireceğim. 25 dakika içerisinde Erzincan'dan bölgeye varmış olduk. Şu anda o bölgeye vardık. Bu işlemde toprak dışarı çıkarılıp istifleniyor. O sırada bir toprak kayması gerçekleşiyor. Bütün arkadaşlarımız bunun nedeni üzerinde çalışıyorlar" dedi.

Anagold Madencilik tarafından yapılan yazılı açıklama ise şöyle:

"Anagold Çöpler Altın Madeni işletmemizde, 13 Şubat Salı günü saat 14: 28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz. Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi. Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."