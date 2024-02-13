Erzincan'da Altın Madeni Göçük Altında: 9 İşçi Hayatını Kaybetti

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, "Sabah işçi arkadaşlar çatlakları görmüş amirlerini uyarmışlar. Bir kaç küçük taşeron çalışanlarını çekmiş bölgeden. Ama çalışma devam etmiş. 12 gibi dinamit patlatmalarının da etkisiyle Sinaynürlü Liç sahası çöküyor. 9 arkadaşımız göçük altında. Az önce görüştüğümüz madenci kardeşlerimiz ayran içtik ama şiddetli baş ağrımız var dediler. Acilen doktora gitmelerini önerdim" açıklamasını yaptı.

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Erzincan İliç'teki altın madeni sahasında meydana gelen siyanürlü toprak kayması sonrası 9 işçinin göçük altında kaldığını açıkladı. Aksu, X hesabından yaptığı açıklamada madendeki işçilerin sabah sahada meydana gelen çatlakları görüp amirlerini uyardıklarını ancak çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Aksu'nun X hesabından bu akşam yaptığı açıklama şöyle:

"Sabah işçi arkadaşlar çatlakları görmüş amirlerini uyarmışlar. Bir kaç küçük taşeron çalışanlarını çekmiş bölgeden. Ama çalışma devam etmiş. 12 gibi dinamit patlatmalarının da etkisiyle Sinaynürlü Liç sahası çöküyor. 9 arkadaşımız göçük altında. Kurtarma çalışmalarına 250 işçi kardeşimiz göçük alanın yukarıdan aşağıya kazma kürek tarıyor 2 saat önce. Hiçbir canlılık belirtisine ulaşamıyorlar. Az önce görüştüğümüz madenci kardeşlerimiz ayran içtik ama şiddetli baş ağrımız var dediler. Acilen doktora gitmelerini önerdim."