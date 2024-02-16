Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da Altın Madeni Göçüğü: İşçiler Hala Kurtarılamadı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çalık Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen göçük sonucu 9 işçi göçük altında kaldı. İşçilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çalık Çöpler Altın Madeni'nde, liç yığınının kaydığı maden alanında sızmaya ilişkin önlemler için numune alınması anında çekilmiş görüntülere ANKA ulaştı. Görüntüleri çeken köylülerin "Siyanürlü su normalde maden sahasında... Gelen basınçtan dolayı vana patlamış ve buradan çıkıyor..." şeklindeki konuşmaları da duyuldu.

Çalık Holding'in ortağı olduğu, Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çalık Çöpler Altın Madeni'nde, 13 Şubat günü saat 14.28'de meydana gelen liç yığını alanındaki kaymayla beraber 9 işçi göçük altında kaldı. Kritik saatler geride kalırken göçük altındaki işçilerden henüz haber alınamadı.

Çöpler bölgesinde, siyanürlü atık havuzunun yanından köylüler tarafından çekilen görüntülerde, toprağın kaydığı yerde maden alanında sızmaya ilişkin önlemler için numune alındığı gözlemlendi.

Görüntüleri çeken köylülerin "Siyanürlü su normalde maden sahasında... Gelen basınçtan dolayı vana patlamış ve buradan çıkıyor..." şeklindeki konuşmaları da duyuldu.

Kaynak: ANKA / Güncel

Erzincan İş Kazası Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 15-16 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Gaddar final mi yapacak? Gaddar bitiyor mu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! 16 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! 17- 18 ŞUBAT HAVA NASIL OLACAK? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hava durumu nasıl? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ: Malatya TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? Malatya TOKİ kura çekimi sonuçları! Yemekteyiz Müjgan kimdir? Yemekteyiz hangi kanalda? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! 17 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BU AKŞAM MAÇ VAR MI? Trendyol Süper Lig'de bu akşam maç var mı? ATM'LERDEN NAKİT ÇEKİM LİMİTİ NE KADAR OLDU? Nakit çekim limiti ne kadar oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title