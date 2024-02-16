Erzincan'da Altın Madeni Göçüğü: İşçiler Hala Kurtarılamadı

Haber: DİLAN KUTLU/ Kamera: UĞUR DEMİRCİ

Erzincan İliç'te Çöpler altın madeninde meydana gelen zehirli toprak kaymasında göçük altında kalan işçilere hala ulaşılamadı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'kayan toprak kütlesinin kaldırılması için 400 bin kamyonun gerektiğini' söylerken; aileler, gözleri yaşlı, göçüğün altındaki yakınlarının çıkarılmasını bekliyor. Kamyon şoförü Uğur Yıldız'ın kuzeni Doğukan Yıldız, ANKA'ya, "Biz isterdik ki burada çıkaralım kutlamalarla götürelim ama hala içeride. Saatler geçtikçe bizim de ümidimiz tükeniyor" diye konuştu

Çalık Holding'in ortağı olduğu, Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çalık Çöpler Altın Madeni'nde, 13 Şubat günü saat 14.28'de meydana gelen liç yığını alanındaki kaymayla beraber 9 işçi göçük altında kaldı. Kritik saatler geride kalırken göçük altındaki işçilerden henüz haber alınamadı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün yaptığı açıklamada, toprağın kaldırılması için 400 bin kamyonun gerektiğini söylerken; aileler, göçüğün altındaki yakınlarının çıkarılmasını bekliyor.

"GEÇİM DERDİ... EŞİNİ BİLE ZOR GÖREBİLİYORDU"

Gözü yaşlı bekleyen ailelerden biri de 35 yaşındaki Uğur Yıldız'ın ailesi ve akrabaları. Erzincan Merkez'de kalan Yıldız 1,5 yıllık evli. Yıldız'ın 'kardeşim' dediği kuzeni Doğukan Yıldız da üç gündür İliç'te maden alanında bekliyor. Uğur'un tazminatını hak edip işten ayrılacağını belirten kuzeni, "Ama mecburi geçim derdi. Haftada bir eşini zor görüyordu. Perşembe geliyor. Cuma dönüp gidiyordu. Zor şartlardaydı çıkmak istiyordu" dedi.

Biz olayı televizyondan öğrendik. Komşularımız söyledi. Sonra ulaşamayınca, apar topar buraya geldik. Geceydi buraya geldiğimizde... Yetkililer üstünkörü, 'Çalışma var, çalışma devam ediyor' diye konuşuyorlar. Zaten toprağa müdahale edemiyorlar, sadece tarama çalışması var. Şu anda hala yer tespit edilemiyor.

"BİZ İSTERDİK Kİ BURADAN ÇIKARIP KUTLAMALARLA GÖTÜRELİM: Bizim canımız, ciğerimiz gitti. İstanbul'dan, köyden akrabalar geliyorlar hala ama ne fayda... Biz isterdik ki burada çıkaralım kutlamalarla götürelim ama hala içeride. Saatler geçtikçe bizim de ümidimiz tükeniyor. Keşke zamanında müdahale olsa öncesinden önlem alınsa. 'Dünyanın en önemli aletleri burada' deniliyor. Çıkaramadıktan sonra istediği kadar iyi olsun.

BİR KISIM ÇALIŞAN 'GÖÇÜK VAR ÇALIŞMA OLAMAYACAK' DİYE HABERLEŞİYOR: Bir kısım çalışan kendi arasında haberleşiyor. 'Göçük var bugün çalışma olmayacak' diye işe gelmeyenler var. Kuzenimle beraber birkaç kişiye de 'işe çıkmayın konteynerde bekleyin' deniliyor. Onlar zaten o ara orada yakalanıyor. Kuzenim de son seferi yapıyormuş zaten tam geri geri giderken iki kamyon geri çekiliyor o da tam arasında kalıyor.

HANGİ PARA GİDEN CANLARI GERİ GETİRİYOR: Buraya iki defa hacminden fazla çalışma izni, depolama izni verilmiş. Niye verdiniz, kim verdi? Bizim canımızı aldınız ya. Belli bir kapasite var. İki katın üzerine çıkınca, felaketlerde gördük yani. 11 ilde gördük biz bunları... Hala neyin peşindesiniz, hangi para giden canları geri getiriyor?

İNSANLARI KURTARMAK YERİNE MALZEMELERİ KURTARMAYA BAKIYORLAR: Öncesinde kapatıldı üç ay gitmediler sonrasında tekrar açıldı. Zaten son zamanlarda yarık olduğu da belirleniyor ama insanları kurtarmak yerine demek ki malzemeleri kurtarmaya bakıyorlar. Bir kısmının haberi var zaten bir kısım işe gelmiyor işe gidenlerde bu şekilde yakalanıyor. Bugün çalışma yok orada bekleyin demişler o şekilde yakalanıyorlar. Benim kuzenimin de son seferi kamyonla içeri giriyor 30 saniyede yakalanıyor."