Erzincan'da akaryakıt istasyonunda yanan kamyon kısa sürede söndürüldü - Haberler

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Erzincan'da akaryakıt istasyonunda yanan kamyon kısa sürede söndürüldü

AA - Barış Yalçınkaya - Güncel
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Erzincan'da akaryakıt istasyonunda yanan kamyon kısa sürede söndürüldü

Erzincan'da akaryakıt istasyonunda park halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da akaryakıt istasyonunda park halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Erzincan yeni çevreyolu üzerinde ki bir akaryakıt istasyonunda Mesut U'ya ait 01 TG 620 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kamyondan dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, kamyonda hasar oluştu.

Erzincan'da akaryakıt istasyonunda yanan kamyon kısa sürede söndürüldü

Erzincan'da akaryakıt istasyonunda yanan kamyon kısa sürede söndürüldü

Erzincan'da akaryakıt istasyonunda yanan kamyon kısa sürede söndürüldü

Erzincan'da akaryakıt istasyonunda yanan kamyon kısa sürede söndürüldü

Erzincan'da akaryakıt istasyonunda yanan kamyon kısa sürede söndürüldü

AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

Akaryakıt, Erzincan, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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