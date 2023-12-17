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Erzincan'da 9 düzensiz göçmen ve 35 şüpheli yakalandı

17 Aralık 2023 12:24 Güncelleme: 12:26 Abone Ol

Erzincan'da polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli ile yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmeni yakaladı. Ayrıca, yapılan uygulamalarda birçok suç aleti ve uyuşturucu madde ele geçirildi.