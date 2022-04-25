Erzincan'da 9 düzensiz göçmen kırsal arazide kaçmaya çalışırken yakalandı - Haberler

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Erzincan'da 9 düzensiz göçmen kırsal arazide kaçmaya çalışırken yakalandı

AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da 9 düzensiz göçmen kırsal arazide kaçmaya çalışırken yakalandı

Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen, polislerce kırsal alanda kovalamaca sonucu yakalandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen, polislerce kırsal alanda kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Kemah kara yolunda terk edilmiş minibüs bulunduğu yönünde ihbar alan ekipler, bölgeye giderek araştırma yaptı.

Araştırma sonucu yasa dışı yollardan yurda girip minibüsle Erzincan'a gelen Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin arızalanan araçtan indikleri ve kırsal arazide kaçmak istedikleri belirlendi.

Polislerce kovalamaca sonucu yakalanan 9 düzensiz göçmen, kimlik tespiti için kentteki spor salonuna götürüldü.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Araştırma, Erzincan, Göçmen, Güncel, Haberler

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