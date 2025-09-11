Erzincan'da 780 Bin Lira Dolandırıcılığına Tutuklama

Erzincan'da arkadaşını 780 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Geçit Mahallesi'nde bir markette arkadaşları E.Ö. ve T.A. ile alıveriş yaptıktan sonra ödemesini mobil bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştiren Y.F, ertesi gün hesabındaki 780 bin liranın kendisinden habersiz çekildiğini fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Y.F'nin hesabındaki 780 bin liranın E.Ö'ye ait hesaba aktarıldığını, buradan da 4 farklı hesaba bölünerek gönderildiğini tespit etti.

Durumun nöbetçi cumhuriyet savcısına bildirilmesi üzerine paranın aktarıldığı 4 hesaba bloke konularak E.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.