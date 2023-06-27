Erzincan'da 7 Bin 900 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
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Erzincan'da kapalı kasa araçta 7 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan'da kapalı kasa araçta 7 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri durumundan şüphelenilen kapalı kasa aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 7 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli F.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Barış Yalçınkaya - Güncel