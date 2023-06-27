Erzincan'da 7 Bin 900 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Erzincan'da kapalı kasa araçta 7 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da kapalı kasa araçta 7 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri durumundan şüphelenilen kapalı kasa aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 7 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli F.T. gözaltına alındı.