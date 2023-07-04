Erzincan'da 63 kişi suçlardan aranıyordu, polis ekipleri tarafından yakalandılar

Erzincan'da yapılan operasyon ve denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı. Ayrıca, 571 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Operasyonlarda birçok suç unsuru ele geçirildi.

Erzincan'da polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-30 Haziran 2023'te yapılan operasyon ve denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı, 571 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Ekipler, kontrol ettikleri 35 bin 845 araçtan 1777 sürücü ile 5 bin 615 plakaya ceza uyguladı, 66 aracı ise trafikten men etti.

Uygulamalarda 9 tabanca, 224 mermi, 5 av tüfeği, 3 kesici alet, 115 gram esrar, 40 sentetik ecza, 2 bin 460 gram afyon sakızı, 85 gram metamfetamin 2,78 gram eroin, 4 uyuşturucu nitelikli hap, 2 sahte belge ile 3 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bu arada kent genelinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.