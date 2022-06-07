53 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler

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53 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Hastane önüne gelen ambulanslardan Erzincan'da 53 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle götürüldükleri hastanede tedavi altına alındı.

Hastane önüne gelen ambulanslardan Erzincan'da 53 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle götürüldükleri hastanede tedavi altına alındı.

Kentte Fen Lisesinde eğitim gören ve yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi, kusma şikayeti olan 53 öğrenci için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Öğrenciler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin de acil serviste müşahede altında tutulan öğrencileri ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

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