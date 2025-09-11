Erzincan'da 5 Firari Hükümlü ve 4 Şüpheli Yakalandı
Erzincan'da yapılan denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı. Firari hükümlüler cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
Firari hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel