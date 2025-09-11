Haberler

Erzincan'da 5 Firari Hükümlü ve 4 Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da yapılan denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı. Firari hükümlüler cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

