Erzincan'da 5 Firari Hükümlü ve 4 Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde yakalandı.

Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
