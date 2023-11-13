Erzincan'da yapılan operasyonda 4 bin 884 adet kaçak sigara ele geçirildi ve 2 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda U.G. ve Z.Y. isimli şahısların ticari taksi ile kaçak ürün taşıdığı tespit edildi.

Erzincan'da 4 bin 884 adet kaçak sigara ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde; U.G. ve Z.Y. isimli şahısların ticari taksi kullanmak suretiyle kendi ikametlerine 5607 SKM suçu kapsamına giren kaçak ürünleri taşıdığının tespit edilmesi üzerine ikametlerinde yapılan aramada; 4 bin 884 adet gümrük kaçağı sigara, 27 adet elektronik sigara, 39 adet nargile tütünü, 20 adet bandrolsüz kıyılmış tütün, 6 kg açık nargile tütünü, 6 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

U.G. ve Z.Y. isimli şahıslar ve ele geçirilen malzemeler hakkında ilgili tahkikat adli makamlarca yürütülmekte. - ERZİNCAN