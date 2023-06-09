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Erzincan'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Güncel Haberler

ERZİNCAN'ın çayırlı ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ERZİNCAN'ın çayırlı ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.49'da merkez üssü Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 16.52 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Erzincan Güncel Haberler

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