Erzincan'da 31 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Erzincan'da, hakkında 31 yıl 1 ay 29 gün hapis cezası bulunan E.E. adlı hükümlü, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Hükümlü, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan aranıyordu.
Erzincan'da, hakkında 31 yıl 1 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nden (UYAP) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Operasyon kapsamında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan aranan ve hakkında 31 yıl 1 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. yakalandı.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel