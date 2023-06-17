Erzincan'da 31 kişi gözaltına alındı

Erzincan'da yapılan operasyon ve denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 31 kişi gözaltına alındı, 315 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı. Ekipler ayrıca 18 bin 678 araçtan 854 sürücü ile bin 947 plakaya ceza uyguladı, 130 aracı trafikten men etti. Uygulamalarda 1 tabanca, 2 kesici alet, 102 gram esrar, bin 748 gram Afyon sakızı, 2 gram eroin, 40 sentetik ecza, 52 gram metamfatemin ile 2 sahte belge ele geçirildi. Kentte yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen de yakalandı.

Erzincan'da polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 31 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-15 Haziran 2023'de yapılan operasyon ve denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli gözaltına alındı, 315 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı.

Ekipler, kontrol ettikleri 18 bin 678 araçtan 854 sürücü ile bin 947 plakaya ceza uyguladı, 130 aracı ise trafikten men etti.

Uygulamalarda 1 tabanca, 2 kesici alet, 102 gram esrar, bin 748 gram Afyon sakızı, 2 gram eroin, 40 sentetik ecza, 52 gram metamfatemin ile 2 sahte belge ele geçirildi.

Ayrıca kentte yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.