Erzincan'da 308 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Erzurum ve Van'a gönderildi - Haberler

Erzincan'a getirilen 308 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Van ve Erzurum'daki geri gönderme merkezlerine yollandı.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yakalanan ve sınır dışı edilmek üzere Erzincan'a gönderilen 308 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin işlemleri Erzincan Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince tamamlandı.

Bu kişilerin tamamı daha sonra sınır dışı edilmek üzere Van ve Erzurum'un Aşkale ilçesindeki geri gönderme merkezlerine gönderildi.

Düzensiz göçmenler buradaki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilecek.