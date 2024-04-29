Erzincan'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Erzincan'da Ali Kemali Caddesi Teknoform önündeki kavşakta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç karıştı ve 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri de yangın riskine karşı tedbir aldı.
Erzincan'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Ali Kemali Caddesi Teknoform önündeki kavşakta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan İ.A, H.A, B.L, N.B. ile M.B'yi ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza yerinde yangın riskine karşı itfaiye ekipleri de bölgede tedbir aldı.