Üye Girişi
Haberler
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi! Sonrasında yaşananlar bomba
DEM Partili Hatimoğulları'ndan açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
"Ya İmralı kapılarını açarsınız ya da..."
Ali Erbaş'la ilgili 'Ekmek yiyin' iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
"Ekmek yiyin" iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bursa'da amcasını herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı
Kan donduran görüntüler! Yere yatırdığı amcasını defalarca bıçakladı

Erzincan'da 3,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Erzincan'da 3,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Kilimli köyünde 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vali Hamza Aydoğdu, yapılan saha taramalarında can ve mal kaybının olmadığını açıkladı.

Erzincan'ın merkeze bağlı Kilimli köyünde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 15.13'te 3,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzincanlılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydoğdu, açıklamasında, "Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz tarafından yapılan saha taramalarında, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamakta olup saha taramalarına devam edilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan deprem sonrası kent merkezinde vatandaşlar sokağı çıktı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
img

Mourinho'dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
img

Yorumcular tek görüşte birleşti
img

Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes sebebini merak ediyor: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti! İşte sebebi
Canlı anlatım! Kadıköy'de ilk gol geldi
İlk gol geldi! Tempo inanılmaz
Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
Türkiye'nin dev market zincirinde satılan sütler toplatılıyor
Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti
Olayların ilçesinde yasak aşk cinayeti
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
"Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim"

Son Dakika Haberleri

Danone ürünleri toplatılıyor mu? Birşah Süt neden toplatılıyor? Fenerbahçe-Hatayaspor maçı ilk 11'ler! Deha yeni bölüm ne zaman? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ADANASPOR-AMED SK MAÇI CANLI İZLE! Adanaspor Amed SK maçı canlı, hd izleme linki DEPREM Mİ OLDU? 5 Ocak deprem ne zaman, nerede oldu? Son depremler! TRT1 YAYIN AKIŞI 5 Ocak Pazar TRT'de hangi diziler, programlar var? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Pazar Teşkilat yeni bölüm var mı? Tanju Özcan ne dedi? Tanju Özcan Suriyeliler hakkında ne söyledi? FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI CANLI (ŞİFRESİZ) İZLE! Fenerbahçe Hatayspor maçı HD, donmadan izleme linki BODRUMSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Bodrumspor - Kayserispor maçı HD, şifresiz izleme linki ÜMRANİYESPOR- ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Erzurumspor hd, şifresiz, izleme linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.