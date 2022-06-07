Erzincan'da 28 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Erzincan'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da, yasa dışı yollardan yurda giren Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzincan'da, yasa dışı yollardan yurda giren Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan kontrollerde, Bitlis'ten batı illerine gitmek üzere yola çıktığı belirlenen C.A'nın kullandığı minibüste, kaçak olarak yurda giren Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen bu kişiler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan C.A. ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Afganistan Erzincan Göçmen Güncel Haberler

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