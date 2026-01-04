Haberler

Erzincan'da arananlara yönelik denetimde 17'si hükümlü 28 kişi yakalandı

Erzincan'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli, yapılan denetimler sonucu yakalandı. Hükümlüler cezaevine, şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

