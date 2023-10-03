Erzincan'da trafik kazalarını önlemek, güvenli seyahat olgusu oluşturabilmek, can ve mal kaybını en aza indirmek için eylül ayında jandarma mıntıkasında 261 araç ve sürücüye 405 bin 162 lira trafik cezası kesildi.

Erzincan'da 261 araç ve sürücüye 405 bin 162 lira trafik cezası kesildi

Erzincan'da trafik kazalarını önlemek, güvenli seyahat olgusu oluşturabilmek, can ve mal kaybını en aza indirmek için eylül ayında jandarma mıntıkasında 261 araç ve sürücüye 405 bin 162 lira trafik cezası kesildi.

Erzincan'da jandarma ekiplerince trafik denetimleri sürdürülüyor. Jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamalarında; 17 bin 378 araç kontrol edildi. 17 bin 378 araç, 102 bin 33 şahıs sorgulaması yapılarak, 261 araç ve şahıs hakkında toplam 405 bin 162 TL cezai işlem uygulandı. 4 aranan araç, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanırken 3 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alındı ve 49 araç trafikten men edildi.

Jandarma ekiplerince denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN