Erzincan'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 25 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında özel bir firmaya ait yolcu otobüsünü durdurdu.

Ardahan'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen otobüste, yasa dışı yollarla yurda giren ve sahte evraklara sahip olan Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı araçlarda bulunan ve düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen otobüs sürücüleri M.A. ve E.E. ile muavin C.K. gözaltına alındı.

Kimliklerinin belirlenmesi için kentteki spor salonuna götürülen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.