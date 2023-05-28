Erzincan'da 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı
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Erzincan'da yapılan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı. Recep Tayyip Erdoğan %59,3 oy oranıyla birinci oldu. Seçim sonuçları haberler.com'da takip edilebilir.
Aylardır süren seçim maratonunda sona gelindi. Adaylar seçim çalışmalarını tamamlayıp sonuçları beklemeye geçerken vatandaşlar da ekranları başında seçim sonuçlarını takip etmeye başladı. Erzincan sakinleri de kendi oy bölgelerinde kimin kazandığını araştırdı. Peki, 2023 CB seçimi Erzincan hangi parti kazandı, 1. oldu? Erzincan 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Erzincan Cumhur İttifakı, Millet İttifakı oy oranları, oy dağılımı ne? Erzincan seçimi kim kazandı?
14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarına göre alınan oy oranları;
Recep Tayyip Erdoğan %59,3
Kemal Kılıçdaroğlu %35,69
Sinan Oğan %4,82
Muharrem İnce %0,18
Erzincan seçim sonuçları YSK verilerine göre açıklanacak ve vatandaşların bilgisine sunulacak. Veriler tüm kaynaklardan takip edilirken haberler.com sayfaları da seçim takibi için en güvenilir kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor. Sizler de güvenli ve hızlı seçim sonuç takibi için haberler.com seçim sayfasına TIKLAYABİLİRSİNİZ