Erzincan'da 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı

Aylardır süren seçim maratonunda sona gelindi. Adaylar seçim çalışmalarını tamamlayıp sonuçları beklemeye geçerken vatandaşlar da ekranları başında seçim sonuçlarını takip etmeye başladı. Erzincan sakinleri de kendi oy bölgelerinde kimin kazandığını araştırdı. Peki, 2023 CB seçimi Erzincan hangi parti kazandı, 1. oldu? Erzincan 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Erzincan Cumhur İttifakı, Millet İttifakı oy oranları, oy dağılımı ne? Erzincan seçimi kim kazandı?

14 MAYIS ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarına göre alınan oy oranları;

Recep Tayyip Erdoğan %59,3

Kemal Kılıçdaroğlu %35,69

Sinan Oğan %4,82

Muharrem İnce %0,18

28 Mayıs seçim sonuçlarını görmek için buraya tıklayınız.

ERZİNCAN 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Erzincan seçim sonuçları YSK verilerine göre açıklanacak ve vatandaşların bilgisine sunulacak. Veriler tüm kaynaklardan takip edilirken haberler.com sayfaları da seçim takibi için en güvenilir kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor. Sizler de güvenli ve hızlı seçim sonuç takibi için haberler.com seçim sayfasına TIKLAYABİLİRSİNİZ