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Erzincan'da 200 Milyon TL Değerinde Eroin Ele Geçirildi

Erzincan'da 200 Milyon TL Değerinde Eroin Ele Geçirildi
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Erzincan'da yapılan yol uygulamasında, piyasa değeri 200 milyon TL olan 119 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Kamyon sürücüsü tutuklandı. Emniyet, uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

ERZİNCAN'da, yol uygulamasında, piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon TL olduğu bildirilen 119 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından; Erzurum- Erzincan kara yolundaki Akyazı uygulama noktasında durdurulan kamyonda, 'Naz' isimli narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Koltukların içine gizlenmiş halde toplam 4 çuval halinde, piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan 119 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Kamyon sürücüsü A.Ö., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Uyuşturucu madde ticareti; sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın kendi geleceğini kurtarmak adına kararlılıkla mücadele etmek zorunda olduğu bir insanlık suçudur. Annelerimizin dualarına cevap, gençlerimizin yarınlarına ümit olmak adına ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatı gençlerimizi zehirleme niyetindeki şahıs ve örgütlerle mücadelemiz aralıksız devam edecektir" denildi.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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