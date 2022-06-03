Erzincan'da 2 çocuk annesi ev hanımı, müzik öğretmenliği bölümünü birincilikle bitirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da 2 çocuk annesi ev hanımı, müzik öğretmenliği bölümünü birincilikle bitirdi

AA - Kemal Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:
Erzincan'da 2 çocuk annesi ev hanımı, müzik öğretmenliği bölümünü birincilikle bitirdi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Müzik Öğretmenliği Bölümünü birincilikle bitiren 2 çocuk annesi, 37 yaşındaki ev hanımı Gizem Yarba, çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Müzik Öğretmenliği Bölümünü birincilikle bitiren 2 çocuk annesi, 37 yaşındaki ev hanımı Gizem Yarba, çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

EBYÜ Eğitim Fakültesi Müzik öğretmenliği Bölümünden mezun olan 7 dönem öğrencileri için üniversitenin Yanlızbağ yerleşkesindeki fakültenin kampüsünde tören düzenledi.

Törende, ilkokul yıllarında müziğe olan tutkusuyla öğretmenlik hayalini kuran ancak 2007 yılında evlendiği için eğitimini sürdürüp bu isteğini gerçekleştiremeyen Gizem Yarba da yer aldı.

Ev hanımı olan ve 13 ile 8 yaşında iki çocuğu bulunan Yarba, 2018'de üniversite sınavlarına girerek EBYÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünü kazandı.

Ev işlerinin yanı sıra çocuklarının eğitimiyle de ilgilenen Yarba, bu süreçte kendisi de üniversite eğitimine devam etti.

Azim ve kararlılığıyla bölüm birincisi olarak mezun olan Yarba, hem sınıf arkadaşları ile kep atıp mezun olmanın hem de çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Ailesi ve çocukları ile törene katılan Gizem Yarba, AA muhabirine, hedefinin en kısa sürede mesleğe atanmak olduğun anlatarak, şöyle dedi:

"Müzik öğretmeni olmak 30 yıllık çocukluk hayalimdi, bugüne nasip oldu. Müzik Öğretmenliği Bölümünden bölüm birincisi olarak mevzun oldum. Bunun gururunu yaşıyorum. Kadınlar istedikten sonra her şeyi başarabilir. Bu yolda azim ve kararlılıkla, emin adımlarla ilerledim. Bundan sonra en kısa sürede mesleğe başlamak, yeni nesilleri en iyi şekilde yetiştirmek istiyorum. Öğretmenlerimden almış olduğum meşaleyi öğrencilerime devretmek istiyorum."

EBYÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan konuşmaların ardından Yarba'ya başarı belgesi ve plaket takdim etti.

Yarba, kürsüye gelen mezun öğrencilerle Öğretmen Marşı'nı söyleyip keplerini havaya attı.

Törene, Prof. Dr. Kağan'ın yanı sıra akademisyenler, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Çocukluk Erzincan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title