Erzincan'da 2 çocuk annesi ev hanımı, müzik öğretmenliği bölümünü birincilikle bitirdi - Haberler

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Müzik Öğretmenliği Bölümünü birincilikle bitiren 2 çocuk annesi, 37 yaşındaki ev hanımı Gizem Yarba, çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

EBYÜ Eğitim Fakültesi Müzik öğretmenliği Bölümünden mezun olan 7 dönem öğrencileri için üniversitenin Yanlızbağ yerleşkesindeki fakültenin kampüsünde tören düzenledi.

Törende, ilkokul yıllarında müziğe olan tutkusuyla öğretmenlik hayalini kuran ancak 2007 yılında evlendiği için eğitimini sürdürüp bu isteğini gerçekleştiremeyen Gizem Yarba da yer aldı.

Ev hanımı olan ve 13 ile 8 yaşında iki çocuğu bulunan Yarba, 2018'de üniversite sınavlarına girerek EBYÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünü kazandı.

Ev işlerinin yanı sıra çocuklarının eğitimiyle de ilgilenen Yarba, bu süreçte kendisi de üniversite eğitimine devam etti.

Azim ve kararlılığıyla bölüm birincisi olarak mezun olan Yarba, hem sınıf arkadaşları ile kep atıp mezun olmanın hem de çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Ailesi ve çocukları ile törene katılan Gizem Yarba, AA muhabirine, hedefinin en kısa sürede mesleğe atanmak olduğun anlatarak, şöyle dedi:

"Müzik öğretmeni olmak 30 yıllık çocukluk hayalimdi, bugüne nasip oldu. Müzik Öğretmenliği Bölümünden bölüm birincisi olarak mevzun oldum. Bunun gururunu yaşıyorum. Kadınlar istedikten sonra her şeyi başarabilir. Bu yolda azim ve kararlılıkla, emin adımlarla ilerledim. Bundan sonra en kısa sürede mesleğe başlamak, yeni nesilleri en iyi şekilde yetiştirmek istiyorum. Öğretmenlerimden almış olduğum meşaleyi öğrencilerime devretmek istiyorum."

EBYÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan konuşmaların ardından Yarba'ya başarı belgesi ve plaket takdim etti.

Yarba, kürsüye gelen mezun öğrencilerle Öğretmen Marşı'nı söyleyip keplerini havaya attı.

Törene, Prof. Dr. Kağan'ın yanı sıra akademisyenler, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.