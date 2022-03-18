Erzincan'da 2.6 büyüklüğünde deprem

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 2.6 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, saat 01. 13'de merkez üssü Erzincan'ın Refahiye ilçesi Yeniköy mevkiinde 2.6 büyüklüğünde yerin 7.2 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

(Ahmet Akbuğa-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel