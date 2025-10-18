Erzincan'da 163 Hafıza İcazet Belgesi Verildi

Erzincan'da eğitimlerini tamamlayan 163 hafız için icazet merasimi düzenlendi.

Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen törende, hafızlık eğitimlerini tamamlayan hafızlara icazet belgeleri verildi.

Vali Hamza Aydoğdu, programda yaptığı konuşmada, son 20 yılda 140 bin hafızın yetiştiğini söyledi.

Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Elbette ki tarihimiz boyunca hafızlarımız yetişti ama son 20 yılda bu işler olduysa gerçekten Allah'ın lütfuyla bu işe önderlik eden, önümüzü açan, bizi bu yollara teşvik eden, sevk eden saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Kur'an'ı okumayı, anlamayı, yaşamayı ve onun nuruyla insanlığa hizmet etmeyi hepimize nasip etsin."

Vali Aydoğdu ile katılımcılar, daha sonra hafızlara icazet belgelerini verdi.