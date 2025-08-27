Erzincan'da 15 Firari Hükümlü ve Şüpheli Yakalandı
Erzincan'da yapılan denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 11 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı. Firari hükümlüler cezaevine, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.
Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
Firari hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel