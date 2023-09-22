Erzincan'da 15 Bin 732 Adet Makaron Ele Geçirildi
Erzincan'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 15 bin 732 adet makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda ayrıca elektronik sigara ve tütün ile doldurulmuş makaronlar da bulundu.
Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 15 bin 732 adet makaron ele geçirildi.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzincan genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde: 2 işyeri ve 1 araç içerisinde yapılan aramada 22 adet elektronik sigara, 4950 adet (boş) makaron, 4960 adet (dal) içine tütün doldurulmuş makaron, 5800 adet (dal) içine tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.
5067 SKM suçu çerçevesinde şüpheli Ö.B.D, Ö.D ve M.A. isimli şahıslar adliyeye sevk edildi. - ERZİNCAN