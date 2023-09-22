Erzincan'da 15 Bin 732 Adet Makaron Ele Geçirildi

Erzincan'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 15 bin 732 adet makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda ayrıca elektronik sigara ve tütün ile doldurulmuş makaronlar da bulundu.