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Erzincan'da 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı, Bir Kişi Tutuklandı

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Erzincan'da yapılan operasyonla bir araçta 14 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.K. mahkemece tutuklandı.

Erzincan'da bir araçta 14 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda bir aracı durduran ekipler, yaptıkları kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.K. ise mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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