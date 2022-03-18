Erzincan'da 13 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi

Erzincan'da 3 kişi, 13 bin 160 paket kaçak sigara ile yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte durdurdukları 2 araçta yaptıkları aramada, çuvallara konulan 13 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.