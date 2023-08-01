Erzincan'da 13 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan adli aramada, E.D. isimli şahsa ait işletmede 13 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. E.D. ifadesi alındıktan sonra Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Erzincan'da 13 adet gümrük kaçağı olarak nitelendirilen cep telefonu ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık izni ile, E.D. isimli şahsa ait işletmede yapılan adli arama neticesinde 13 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Emniyette ki işlemleri tamamlanan E.D. ifadesi alındıktan sonra Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ERZİNCAN