Erzincan'da 100 Ton Samanın Bulunduğu Depoda Yangın Çıktı

Erzincan'ın Gölpınar köyünde bulunan bir depoda yaklaşık 100 ton samanın bulunduğu yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sonucunda depoda hasar meydana geldi.

Erzincan'da yaklaşık 100 ton samanın bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü.

Kent merkezine bağlı Gölpınar köyünde yaşayan Taşkın B'ye ait yaklaşık 100 ton samanın bulunduğu depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Erzincan Belediyesine bağlı 5 itfaiye aracı ile çok sayıda iş makinesinin müdahale ettiği yangın, 5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Tonlarca samanın yandığı depoda hasar oluştu.