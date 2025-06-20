Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mezuniyet Töreni Gerçekleşti
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Akın Levent, üniversitenin başarısını vurgulayarak mezunlardan topluma yön veren liderler olmalarını istedi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYÜ) 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Yalnızbağ Yerleşkesi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, burada yaptığı konuşmada, üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettirdiğini söyledi.

Bu dönem üniversitenin doluluk oranının yüzde 99 olduğunu ifade eden Levent şunları kaydetti:

"İnanın, ailelerinizden ve hocalarınızdan aldığınız donanım, edindiğiniz değerler ve kazandığınız vizyon, sizi her durumda ayakta tutacaktır. Kendinize güvenin, bizler size güveniyoruz. Unutmayın, aldığınız diploma sadece bir unvan değil sorumluluk almak, yenilikler peşinde koşmaktır. Sizlerden topluma yön veren liderler olmanızı bekliyoruz."

Program sonunda mezun öğrenciler kep attı.

Törene, dekanlar, bölüm başkanları, siyasi parti temsilcileri, akademik personel, kurum çalışanları, öğrenciler ve velileri katıldı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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