Erzincan Belediyesinden sosyal medyadaki 'ölü köpek videosu' ile ilgili açıklama Açıklaması

Erzincan Belediyesi, sosyal medyada yer alan, Geçici Hayvan Bakımevi'ndeki köpeklerin öldürüldüğü iddiasının gerçek olmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğünün kontrolünde bulunan Geçici Hayvan Bakımevi ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntülerin manipülatif olduğu belirtildi.

Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı, konunun hassasiyetle takip edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçici Hayvan Bakımevi'nde öldürüldüğü iddia edilen 4 yavru köpek, 24 Ocak'ta Mimar Sinan ve Mengüceli mahallelerinden saat 16.00 civarında ölü olarak alınmıştır. Bakımevindeki diğer hayvanlardan izole olarak tasarlanan morg kafesinde veteriner hekim nezaretinde çevre, insan ve hayvan sağlığına uygun olarak gömülmeleri için muhafaza edilmiştir ancak ziyaret saatleri dışında kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından izinsiz şekilde bakımevine girildiği, morg bölümünün açıldığı, fotoğraf ve video çekildiği görülmüştür. Söz konusu olayın yalan beyan olduğu açık ve nettir."

Veteriner İşleri Müdürlüğünün görevini titizlikle yapmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlarımızdan, hassasiyetlerini istismar etmeye yönelik yalan bilgilere itibar etmemelerini önemle istirham ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Erzincan Belediyesi Geçici Bakımevi'ndeki hayvanların sağlığı ve konforlarının, İl Tarım ve Orman ile Doğa ve Milli Parklar Koruma müdürlükleri tarafından düzenli kontrol edildiği belirtilen açıklamada, şunlar bildirildi:

"Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sokaktaki canlar için çalışma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Şehrimizin sessiz sakinleri olan sokak hayvanları için bünyesinde bir hayvan hastanesi de bulunduracak olan yeni hayvan barınağı inşaatının tamamlanması için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu proje ile yaklaşık 2 bin sokak hayvanı kapasiteli barınağı Erzincan'ımıza kazandırmış olacağız."