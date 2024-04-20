Erzin'de Tırla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Erzin ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Dörtyol-Erzin kara yolunda Ali A'nın kullandığı 31 NE 767 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 ABM 996 plakalı tır çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sıkıştığı otomobilden çıkarılan Ali A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ali A'nın cenazesi morga kaldırıldı.