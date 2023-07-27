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Erzin'de Park Halindeki Motosiklet Alev Aldı

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Hatay'ın Erzin ilçesinde park halindeki motosiklet bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Vatandaşlar yangın söndürme tüpü ile müdahalede bulunarak alevleri söndürdü.

Hatay'ın Erzin ilçesinde park halindeki motosiklet alev alev yandı.

Yangın, Erzin ilçesi çarşı merkezinde gerçekleşti. Park halindeki motosiklet bilinmeyen bir nedenle kendiliğinden alev aldı. Alev alan motosiklete çevredeki vatandaşlar müdahalede bulundu. Vatandaşlar, yangın söndürme tüpü ile alevleri söndürdü. Motosiklet kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Hatay Güncel Haberler

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