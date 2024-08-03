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Erzin'de Otomobil Dereye Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil dereye devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, bir yolcu ise yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hürriyet Mahallesi'nde, Mehmet Ulusoy (44) idaresindeki 80 AD 335 plakalı otomobil kanala devrildi.

Olay yerine Jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri araçta sıkışan sürücü Ulusoy ve yolcu konumundaki Ömer S'yi yaralı olarak kurtardı.

Ulusoy, sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ömer S. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İtfaiye trafik Hatay Erzin Trafik Kazaları Güncel Haberler

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