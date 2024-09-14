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Erzin'de Narenciye Hırsızlıklarına Karşı Jandarma Önlemleri Artırıldı

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Hatay'ın Erzin ilçesinde jandarma ekipleri, narenciye sezonunun yaklaşmasıyla birlikte olası hırsızlıkları önlemek amacıyla devriye faaliyetlerini artırdı. Ekipler, tarla, bağ ve bahçelerde sürekli olarak kontrol yapıyor.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, jandarma ekipleri, narenciye sezonun yaklaşması dolayısıyla olası hırsızlıkları engellemek amacıyla tedbirlerini artırdı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede narenciye hasat sezonun yaklaşması dolayısıyla tarla, bağ ve bahçelerde devriye görevi yürütüyor.

Ekipler, günün her saatinde gezici ve sabit devriye faaliyeti yürüterek olası hırsızlık olaylarına karşı tarla ve bahçeleri kontrol ediyor.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel

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