Erzin'de Narenciye Bahçelerinde Hırsızlık Önlemleri Arttırıldı
Hatay'ın Erzin ilçesinde jandarma ekipleri, narenciye bahçelerinde olası hırsızlık olaylarını engellemek için devriye görevine başladı. Bu çalışma, hasat dönemi sona erene kadar devam edecek.
Hatay'ın Erzin ilçesinde jandarma ekipleri, narenciye bahçelerinde olası hırsızlık olaylarının engellenmesi için tedbir aldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narenciye bahçelerinin çevresinde devriye görevi yürütüyor.
Hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi amaçlandığı çalışma, hasat bitene kadar sürecek.