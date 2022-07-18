Erzin'de motosikletten ve otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Erzin ilçesinde motosikletten ve otomobilden benzin ile akü çalan şüpheli gözaltına alındı.
Erzin ilçesinde motosikletten ve otomobilden benzin ile akü çalan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsali Mahallesi'nde bir motosikletten 16 litre benzin ile otomobilden akü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin E.G.C. olduğunu tespit eden ekipler, adresine baskın yaptı.
Ekipler, E.G.C'yi gözaltına aldı, adreste çalıntı olduğu değerlendirilen bazı araç malzemeleri ele geçirildi.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel