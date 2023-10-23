Erzin'de motosiklet kazasında bir sürücü hayatını kaybetti

Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybetti. Diğer sürücü ise kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde iki motosikletin karıştığı trafik kazasında bir sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam İbrahim Emiroğlu Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre akşam saat 20.00 sularında Ahmet Karcı (75) yönetimindeki motosiklet, başka bir motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Karcı yaralandı. Diğer sürücü ise kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karcı'yı hastaneye kaldırdı. Ancak Karcı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - HATAY