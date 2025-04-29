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Erzin'de Mahsur Kalan Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Erzin'de Mahsur Kalan Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Hatay'ın Erzin ilçesinde bir kuyuya düşen sahipsiz köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı sonrası olay yerine ulaşan ekip, köpeği sağ salim çıkardı ve yiyecek ile su verdi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde kuyuya düşen sahipsiz köpek itfaiye ekibince kurtarıldı.

Mahmutlu Mahallesi'nde bir köpeğin düştüğü kuyuda mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Yara almadığı görülen köpeğe su ve yiyecek verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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