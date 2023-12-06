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Erzin'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 9 yaralı

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Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, işçi servisi ile kamyon çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde işçi servisi ile kamyonun çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, tekstil fabrikası işçilerini taşıyan H.B. idaresindeki 31 AFM 355 plakalı servis aracı, Hanifi Soylu Bulvarı'nda S.U. idaresindeki 06 DKC 469 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, servis sürücüsü ile 8 işçi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerce kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Hatay Erzin İş Kazası Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

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